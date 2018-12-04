Прямой эфир

Вертолеты Ми-28 и Ка-52 вооружат тяжелыми фугасными бомбами

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» Минобороны РФ оснастят неуправляемыми тяжелыми фугасными бомбами (ФАБ), которые долгое время считались несовместимыми с этими судами. Об «Известиям» сообщили в российском военном ведомстве.

В министерстве планируют модернизировать 22 вертолета для применения авиабомб — они получат специальный балочный держатель, как у истребителей Су-30, Су-35 и МиГ-29. Машины будут направлены в филиал военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Сызрани, там же будет проходить обучение пилотов бомбометанию.

При этом военный эксперт Антон Лавров отметил, что в определенных условиях модернизированные вертолеты можно будет использовать как легкий бомбардировщик, одновременно снизив затраты на вылет. Это нововведение, по его словам, будет наиболее эффективно проведения локальных операций против террористов.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Болван» с пропеллером: на боевые вертолеты подвесят фугасы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО
Минобороны предупредило о сборе войск НАТО у границ РФ под видом учений

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017