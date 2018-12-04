Вертолеты Ми-28 и Ка-52 вооружат тяжелыми фугасными бомбами

Вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» Минобороны РФ оснастят неуправляемыми тяжелыми фугасными бомбами (ФАБ), которые долгое время считались несовместимыми с этими судами. Об «Известиям» сообщили в российском военном ведомстве.

В министерстве планируют модернизировать 22 вертолета для применения авиабомб — они получат специальный балочный держатель, как у истребителей Су-30, Су-35 и МиГ-29. Машины будут направлены в филиал военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Сызрани, там же будет проходить обучение пилотов бомбометанию.

При этом военный эксперт Антон Лавров отметил, что в определенных условиях модернизированные вертолеты можно будет использовать как легкий бомбардировщик, одновременно снизив затраты на вылет. Это нововведение, по его словам, будет наиболее эффективно проведения локальных операций против террористов.

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«Болван» с пропеллером: на боевые вертолеты подвесят фугасы