Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО

Минобороны России опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.

В видеоролике, размещенном 1 декабря на официальной странице военного ведомства в Twitter, показан момент пуска ракеты.

На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) https://t.co/LF0BhXUpIj pic.twitter.com/VjPl3p3VoX — Минобороны России (@mod_russia) December 1, 2018

Ранее в этот же день Минобороны сообщило об успешном испытании модернизированной ракеты системы ПРО. Новая противоракета российской системы справилась с поставленной задачей, поразив условную цель с заданной точностью.