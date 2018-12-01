Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО
Минобороны России опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.
В видеоролике, размещенном 1 декабря на официальной странице военного ведомства в Twitter, показан момент пуска ракеты.
Ранее в этот же день Минобороны сообщило об успешном испытании модернизированной ракеты системы ПРО. Новая противоракета российской системы справилась с поставленной задачей, поразив условную цель с заданной точностью.