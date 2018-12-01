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Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны России опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.

В видеоролике, размещенном 1 декабря на официальной странице военного ведомства в Twitter, показан момент пуска ракеты.

Ранее в этот же день Минобороны сообщило об успешном испытании модернизированной ракеты системы ПРО. Новая противоракета российской системы справилась с поставленной задачей, поразив условную цель с заданной точностью.

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