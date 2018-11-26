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Минобороны показало видео пуска ракеты «Ураган» с корвета «Громкий»

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Фото: РЕН-ТВ/Министерство обороны РФ
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Минобороны России предоставило видеозапись, на которой запечатлен пуск крылатой ракеты «Ураган» с корвета «Громкий». Ролик был опубликован в понедельник, 26 ноября. 

«Ракета успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии 40 км от места пуска», — цитирует РЕН ТВ сообщение пресс-службы оборонного ведомства.

Отмечается, что для обеспечения безопасности в учениях задействовали 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота.

«Громкий» начал проходить заводские испытания в Приморском крае в октябре. Это второй корвет проекта 20380, построенный специально для Тихоокеанского флота в рамках программы перевооружения. Он предназначен для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.

Ранее в ноябре появилось видео с маневрами перспективных российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Запись была сделана с военно-транспортного самолета Ан-12. На ней виден полет четырех истребителей на минимальной дистанции в несколько метров. Кроме того, один из военных самолетов продемонстрировал вращение в горизонтальной плоскости.

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