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Военнослужащий США выжил после столкновения самолетов у берегов Японии

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Фото: РЕН
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Человек был спасен в результате поисковой операции после столкновения американского истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и самолета-заправщика KC-130 у берегов Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса морской пехоты ВС США.

«Один военнослужащий проходит медицинское обследование на авиабазе морской пехоты США Ивакуни после катастрофы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Собеседник агентства добавил, что поиски оставшихся шести членов экипажей продолжаются. 

Два американских военных самолета рухнули в море во время дозаправки в воздухе. На борту воздушных судов находились семь человек. В район катастрофы направлены шесть патрульных кораблей береговой охраны Японии. Также в поисково-спасательной операции участвуют японские самолеты. 

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