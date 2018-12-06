Военнослужащий США выжил после столкновения самолетов у берегов Японии

Человек был спасен в результате поисковой операции после столкновения американского истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и самолета-заправщика KC-130 у берегов Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса морской пехоты ВС США.

«Один военнослужащий проходит медицинское обследование на авиабазе морской пехоты США Ивакуни после катастрофы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Собеседник агентства добавил, что поиски оставшихся шести членов экипажей продолжаются.

Два американских военных самолета рухнули в море во время дозаправки в воздухе. На борту воздушных судов находились семь человек. В район катастрофы направлены шесть патрульных кораблей береговой охраны Японии. Также в поисково-спасательной операции участвуют японские самолеты.