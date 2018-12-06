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Самолеты ВМС США разбились у берегов Японии во время дозаправки

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Фото: wikipedia.org
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Два американских военных самолета С-130 и F-18 рухнули в море у берегов Японии во время дозаправки в воздухе.

Как сообщает журналист CNN Райан Браун в Twitter, самолеты вылетели с базы Ивакуни. На борту воздушных судов находились семь человек. В районе катастрофы начата поисково-спасательная операция, к ней подключились японские самолеты.

3 декабря стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку вблизи границ России в Черном море.

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