Легкомоторный самолет упал на центр для детей с аутизмом во Флориде

Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на крышу центра терапии для детей с аутизмом в американском штате Флорида.

Как передает телеканал NBC, инцидент произошел в Форт-Лодердейле в субботу, 1 декабря. Самолет потерпел крушение почти сразу после вылета из местного аэропорта. На борту находились два человека, они погибли. Среди подопечных и сотрудников центра терапии жертв нет.

Причины авиакатастрофы не уточняются. Расследованием ЧП займется Федеральное авиационное управление.