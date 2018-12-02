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Легкомоторный самолет упал на центр для детей с аутизмом во Флориде

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Фото: Twitter.com
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Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на крышу центра терапии для детей с аутизмом в американском штате Флорида.

Как передает телеканал NBC, инцидент произошел в Форт-Лодердейле в субботу, 1 декабря. Самолет потерпел крушение почти сразу после вылета из местного аэропорта. На борту находились два человека, они погибли. Среди подопечных и сотрудников центра терапии жертв нет.

Причины авиакатастрофы не уточняются. Расследованием ЧП займется Федеральное авиационное управление.

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