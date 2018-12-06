В старом доме: ЦСКА снова сыграет на Ленинградке

Хоккеисты московского ЦСКА рассчитывают, что единичная смена домашнего льда не помешает им одержать очередную победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На протяжении нескольких десятилетий армейцы выступали в ледовом дворце спорта имени Всеволода Боброва на Ленинградке.

С нынешнего сезона красно-синие проводят домашние матчи на арене в «Парке легенд» на Автозаводской, переименованной из «ВТБ Ледового дворца» в «ЦСКА Арену». Но сегодня на стадионе пройдет торжественный концерт, посвященный Международному дню добровольцев. Поэтому вечерний матч с «Авангардом» подопечные Игоря Никитина проведут на Ленинградке, где сейчас играет их фарм-клуб «Звезда», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

— Будет интересно побывать на нашей старой арене, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий армейцев Грег Скотт. — Это место очень много значит для наших болельщиков. И у нас было там много хорошего, особенно в прошлом сезоне, когда мы дошли до финала Кубка Гагарина. Мы готовы побеждать на любой арене.

В последних 16 матчах ЦСКА неизменно выигрывал. Сейчас ему остается четыре игры до повторения рекордной победной серии СКА в КХЛ в 20 матчей.

— Мы не смотрим на эту серию, стараемся идти от матча к матчу, — сказал «Известиям» форвард армейцев Янник Хансен. — Для нас главное — побеждать в каждой игре и бороться за кубок. Понимаем, что впереди у нас два непростых соперника — «Авангард» и «Салават Юлаев». Будут очень трудные матчи, поэтому готовимся со всей серьезностью к ним.

ЦСКА сейчас уверенно лидирует в регулярном чемпионате, «Авангард» идет на втором месте в Восточной конференции.

— Будет битва и самая настоящая игра плей-офф, — поделился мнением с «Известиями» нападающий «Авангарда» Денис Зернов. — ЦСКА сейчас хорошо играет, набрал ход. У армейцев большая серия побед. Но мы постараемся ее прервать. Главное, чтобы мы сумели сыграть в свой хоккей. Этот матч с лидером «регулярки» будет показательным для «Авангарда». Он покажет, насколько мы готовы к плей-офф.

«Авангард» в начале недели провел две подряд игры на домашней арене в Балашихе, где сейчас омский клуб базируется из-за аварийного состояния дворца спорта в своем городе. Команда Боба Хартли обыграла уфимский «Салават Юлаев» (1:0) и проиграла в овертайме челябинскому «Трактору» (2:3).

— Постараемся оказать серьезное сопротивление лидеру нашего чемпионата, — резюмировал вратарь «Авангарда» Игорь Бобков. — И по составу, и по игре ЦСКА сейчас заслуженно идет первым. И это будет хорошим тестом наших амбиций. Уверен, что, если мы сыграем на пределе своих возможностей, шанс победить у нас будет очень хороший.

После очной встречи армейцы и «ястребы» проведут еще по одной игре перед паузой на Кубок Первого канала. ЦСКА примет в воскресенье «Салават Юлаев». А «Авангард» в субботу встретится на выезде с «Сочи».

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