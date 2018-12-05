Актер театра и кино Николай Рушковский скончался на Украине

Актер театра и кино, народный артист Украины Николай Рушковский скончался в возрасте 93 лет в среду, 5 декабря.

О смерти артиста сообщил его коллега Борис Курицын. Он рассказал, что актер недавно перенес операцию на ноге и планировал через месяц вернуться к работе, передает телеканал РЕН ТВ.

Николай Рушковский родился в 1925 году в Москве. Он участвовал в Великой Отечественной войне. В 1952 году окончил Школу-студию при Московском художественном театре и был принят в труппу Киевского театра русской драмы им. Леси Украинки. Известен ролью генерал-полковника Кирилла Москаленко в историческом фильме «Освобождение» Юрия Озерова. В последний раз Рушковский вышел на сцену 25 ноября 2018 в спектакле «Насмешливое мое счастье».

4 декабря в одной из московских больниц умер российский актер Виталий Ендовицкий. Он скончался на 50-м году жизни. В последние годы он играл на сцене театра-школы «Образ». Также он принимал участие в съемках сериалов «Универ», «След», «Катина любовь».