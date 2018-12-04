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В Москве скончался актер из сериалов «Универ» и «След»

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Фото: kino-teatr.ru
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В одной из московских больниц умер российский актер Виталий Ендовицкий. Об этом 4 декабря сообщает «Блокнот-Воронеж».

Отмечается, что актер скончался на 50-м году жизни. В конце ноября он перенес инсульт, после чего его госпитализировали и врачи стали бороться за его жизнь.

Прощание с Ендовицким пройдет 5 декабря в 11:00 в Воронеже.

Виталий Ендовицкий родился в 1969 году в Воронеже. После окончания Воронежского института искусств он переехал в Москву. В последние годы он играл на сцене театра-школы «Образ». Также он принимал участие в съемках сериалов «Универ», «Следаки», «Катина любовь», «Карпов» и многих других.

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