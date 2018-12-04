Названа дата прощания с писателем Андреем Битовым

Прощание с писателем Андреем Битовым пройдет 7 декабря в Москве в Центральном доме литераторов (ЦДЛ). Об этом сообщила пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская.

По ее словам, церемония пройдет 7 декабря в 12:00 в Большом зале Клуба писателей ЦДЛ, пишет RT. По словам президента русского ПЕН-центра (международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов. — Ред.) Евгения Попова, после этого Битова кремируют, а урну с прахом доставят для захоронения в Санкт-Петербург, поскольку писатель хотел быть похороненным рядом с матерью.

Российский писатель Андрей Битов умер в понедельник, 3 декабря, в возрасте 81 года из-за проблем с сердцем. Он был одним из основателей советского постмодернизма, пишет агентство городских новостей «Москва». Читателям он запомнился благодаря своим романам «Человек в пейзаже», «Пушкинский дом», «Грузинский альбом», его произведения переведены почти на все европейские языки. Он был обладателем многочисленных российских и международных премий. Кроме того, он получил звание почетного члена Российской академии художеств.