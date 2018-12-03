Умер худрук театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Гульченко

Создатель и художественный руководитель театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Гульченко скончался в возрасте 74 лет. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба театра.

«Вчера не стало нашего бессменного режиссера <…> Чувствуем себя сиротами... О времени и месте прощания сообщим», –– говорится в сообщении.

Гульченко родился 3 сентября 1944 года в Омске. Окончил Театральное училище им. Щукина (режиссерский факультет) и Всесоюзный государственный институт кинематографии (сценарный факультет).



Работал в качестве режиссера, театроведа, критика театра и кино, сценариста телевизионных передач. Был членом Чеховской комиссии Российской академии наук.



Автор многих работ о Чехове, в том числе – «Чехов и Эйнштейн», «Чехов и Беккет», «Чехов и Ионеско», «Мужчины и женщины у Чехова и Стриндберга».