Стала известна причина смерти писателя Андрея Битова

Стало известно, что писатель Андрей Битов скончался из-за проблем с сердцем. Об этом 3 декабря сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

Отмечается, что дата похорон и место прощания пока не известны.

О смерти писателя 3 декабря сообщила литературный критик Галина Юзефович в своем Facebook.

Один из основателей постмодернизма в русской литературе Андрей Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. Литературой он стал заниматься в 1956 году. Среди первых его рассказов — «Бабушкина пиала», «Фиг» и «Иностранный язык». Роман «Пушкинский дом» был в числе знаменитых работ автора. Написанный в 1964 году, он был напечатан лишь в 1978-м в США. Именно после этого произведения писателя стали называть «русским Джойсом».

Битов был почетным членом Российской академии художеств, а также членом Союза писателей СССР.