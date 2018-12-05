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Штормовое предупреждение объявили на Сахалине из-за ветра

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В ближайшие сутки в Охинском районе Сахалина ожидается ухудшение погоды. МЧС объявило штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 30 м/с. При этом ожидается метель. Ухудшение погоды прогнозируют на 6 декабря, сообщает ИА SakhalinMedia.

Экстренные службы готовы к реагированию на случай ликвидации последствий природных явлений. МЧС рекомендует жителям Охинского района не покидать пределы населенных пунктов, не выезжать на рыбалку и охоту в период действия предупреждения. Туристическим группам, которые уже находятся на маршрутах, необходимо переждать непогоду в подготовленных местах.

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