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Устранявших последствия тайфуна железнодорожников наградили на Сахалине

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В Южно-Сахалинске наградили участников восстановительных работ после тайфуна «Джеби», который обрушился на регион в сентябре 2018 года. Церемония награждения прошла в Доме культуры железнодорожников.

Награды получили 463 сотрудника Дальневосточной железной дороги. Они в течение четырех дней работали на месте завалов. Грязевые потоки сошли на перегон Тихая–Поречье. Местами было размыто железнодорожное полотно. Рабочие сутками трудились в этом районе, и в итоге уже 9 сентября движение поездов на перегоне возобновилось, напоминает ИА SakhalinMedia.

Тропический тайфун «Джеби» обрушился на остров 5 сентября. Он принес ураганный ветер и сильные дожди. Самые сильные разрушения были зафиксированы в Макаровском и Поронайском районах. Они полностью остались без электричества. Железнодорожное сообщение между югом и севером Сахалина полностью удалось наладить лишь 25 сентября.

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