На Сахалине ограничили движение на некоторых участках дорог из-за гололеда
В центральной и южной части острова Сахалин закрыто движение для всех видов транспорта из-за гололеда.
Как сообщает ГУ МЧС по региону, с 7 часов утра движение закрыто на участке автодороги Южно-Сахалинск–Оха от Смирных до Стародубского, автодороги Невельск–Томари – аэропорт Шахтерск от села Медвежьего до Красногорска и полностью автодорога Арсентьевка–Ильинское.
Для обеспечения безопасности на закрытых участках трасс задействованы девять постов ГИБДД, пишет «РИА Новости».
Спасатели просят население воздержаться от поездок в указанном направлении или воспользоваться железнодорожным транспортом, а также заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.
Движение обещают восстановить после нормализации погоды.