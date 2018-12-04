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На Сахалине ограничили движение на некоторых участках дорог из-за гололеда

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В центральной и южной части острова Сахалин закрыто движение для всех видов транспорта из-за гололеда. 

Как сообщает ГУ МЧС по региону, с 7 часов утра движение закрыто на участке автодороги Южно-Сахалинск–Оха от Смирных до Стародубского, автодороги Невельск–Томари – аэропорт Шахтерск от села Медвежьего до Красногорска и полностью автодорога Арсентьевка–Ильинское.

Для обеспечения безопасности на закрытых участках трасс задействованы девять постов ГИБДД, пишет «РИА Новости».

Спасатели просят население воздержаться от поездок в указанном направлении или воспользоваться железнодорожным транспортом, а также заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

Движение обещают восстановить после нормализации погоды.

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