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Chevrolet выпустит технологичный пикап

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Фото: Chevrolet
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Американская компания Chevrolet в феврале 2019 года представит новый тяжелый пикап Silverado HD, который, как говорится в официальном сообщении, станет одной из самых технологичных моделей марки.

Автомобиль практически полностью отличается от младшего Silverado 1500. Машина получила большую радиаторную решетку и воздухозаборник, иную оптику, а также специальные интегрированные подножки для доступа в грузовой отсек.

В линейку моторов войдут 451-сильный 6,6-литровый турбодизель Duramax V8, работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison, а также новый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и 6-ступенчатой АКПП.

Все подробности о новинке компания расскажет во время официального дебюта. В салонах американских дилеров первые Chevrolet Silverado HD появятся летом следующего года.

В ноябре этого года шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке заявил, что модельный ряд компании пополнится легким пикапом на базе концепт-кара Santa Cruz.

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