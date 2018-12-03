Hyundai и Kia выпустят пикапы на одной платформе

Корейская компания Hyundai пополнит свой модельный ряд легким пикапом на базе концепт-кара Santa Cruz, представленного еще в 2015 году на автосалоне в Детройте.

Как заявил изданию Autocar шеф-дизайнер компании Люк Донкервольке, с его стороны все задачи по данному проекту успешно решены, теперь остается ждать, когда технические специалисты завершат свою часть работ. Сроки появления модели пока точно не известны. По словам Донкервольке, серийный автомобиль появится настолько быстро, насколько это возможно. Между тем, по оценкам издания, продажи Santa Cruz стартуют не раньше 2020 года.

Ожидается, что Hyundai будет ориентирован на рынок Северной Америки, где пикапы пользуются огромным спросом. Соплатформенная модель марки Kia, но с измененной внешностью, выйдет позже и с большой долей вероятности появится в Европе.

Ранее на автосалоне в Лос-Анджелесе компания Hyundai показала самый большой на сегодняшний день кроссовер Palisade.