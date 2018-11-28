Hyundai привезет в Россию четыре новинки в 2019 году

В следующем году компания Hyundai собирается вывести на российский рынок несколько новинок. Как сообщили агентству «Автостат» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», в I квартале 2019 года официальные дилерские центры марки начнут продажи обновленной модели Elantra.

Кроме того, в первой половине будущего года появится «заряженный» хетчбэк i30 N . В это же время дебютирует и рестайлинговая версия флагманского седана G90. Во втором полугодии до России доберется новое поколение седана бизнес-класса Sonata.

Еще одна потенциально интересная новинка корейского автопроизводителя — Hyundai i30 Fastback N, премьера которой состоялась на Парижском автосалоне-2018. Согласно официальным данным, новый i30 Fastback N стал первым пятидверным «заряженным» купе C-сегмента, сохранив характерные для моделей N элементы спортивного дизайна, впервые представленные в пятидверном i30 N.

Помимо всех дизайнерских элементов, автомобиль оснащается мощным 250-сильным двигателем в комплектации Standard Package и 275 л.с. в комплектации Performance Package.

Ранее сообщалось, что Hyundai представит в Лос-Анджелесе большой кроссовер Palisade.