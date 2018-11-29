Прямой эфир
Сюжет:

Hyundai представила свой самый большой кроссовер

0
Фото: Hyundai
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Hyundai показала свой самый большой на сегодняшний день кроссовер Palisade. Внешне новинка представляет собой смешение стилей полноприводных моделей марки начиная с Tucson и заканчивая новым поколением Santa Fe.

Как по нотам: чем подкупает и кому угрожает корейский бизнес-седан
Тест-драйв нового Hyundai Sonata

В основе конструкции показанного 29 ноября кроссовера лежит платформа нового поколения кроссовера Santa Fe. Длина Hyundai Palisade составляет 4981 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1750 мм. Фактически он пришел на смену модели Grand Santa Fe и превосходит ее в размерах, пишет «Авторевю». При этом коэффициент лобового сопротивления новинки не превышает 0,33 Cx.

Второй и третий ряды сидений оборудованы электроприводами складывания. В салоне Palisade также предусмотрена акустическая система Infinity, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, несколько USB-разъемов, 16 подстаканников и множество других опций.

Hyundai Palisade оснащен 3,8-литровым бензиновым двигателем, мощностью 295 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». При этом водитель может выбрать один из трех режимов движения (Eco, Sport и Snow). В базовой версии предусмотрен только передний привод, а полный доступен только в дорогих комплектациях.

Palisad2_1
Фото: Hyundai
Palisad3_1
Фото: Hyundai
Palisad4_1
Фото: Hyundai

В списке систем безопасности нового кроссовера ассистент предотвращения фронтальных столкновений FCA с функцией распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга состояния водителя.

Появится ли автомобиль на российском рынке, пока не ясно. Цены и комплектации версии для Америки объявят ближе к старту продаж в 2019 году.

В следующем году компания Hyundai собирается вывести на российский рынок несколько интересных новинок. Среди них спортивный хетчбэк и новое поколение седанов Elantra и Sonata.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Hyundai привезет в Россию четыре новинки в 2019 году
Эксперты узнали предпочтения россиян при смене автомобиля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017