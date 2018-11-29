Hyundai представила свой самый большой кроссовер

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Hyundai показала свой самый большой на сегодняшний день кроссовер Palisade. Внешне новинка представляет собой смешение стилей полноприводных моделей марки начиная с Tucson и заканчивая новым поколением Santa Fe.

В основе конструкции показанного 29 ноября кроссовера лежит платформа нового поколения кроссовера Santa Fe. Длина Hyundai Palisade составляет 4981 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1750 мм. Фактически он пришел на смену модели Grand Santa Fe и превосходит ее в размерах, пишет «Авторевю». При этом коэффициент лобового сопротивления новинки не превышает 0,33 Cx.

Второй и третий ряды сидений оборудованы электроприводами складывания. В салоне Palisade также предусмотрена акустическая система Infinity, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, несколько USB-разъемов, 16 подстаканников и множество других опций.

Hyundai Palisade оснащен 3,8-литровым бензиновым двигателем, мощностью 295 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». При этом водитель может выбрать один из трех режимов движения (Eco, Sport и Snow). В базовой версии предусмотрен только передний привод, а полный доступен только в дорогих комплектациях.

В списке систем безопасности нового кроссовера ассистент предотвращения фронтальных столкновений FCA с функцией распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга состояния водителя.

Появится ли автомобиль на российском рынке, пока не ясно. Цены и комплектации версии для Америки объявят ближе к старту продаж в 2019 году.

В следующем году компания Hyundai собирается вывести на российский рынок несколько интересных новинок. Среди них спортивный хетчбэк и новое поколение седанов Elantra и Sonata.