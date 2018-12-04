Cadillac и Chevrolet привезут в Россию свои новинки

Компании Cadillac и Chevrolet планируют в следующем году вывести на российский рынок сразу пять новинок. Об сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Уже в первом квартале 2019 года россияне смогут приобрести две обновленные модели — седан Cadillac CT6 и купе Chevrolet Camaro. Позже, в последнем квартале, стартует прием заявок на среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5. В тоже время дилеры начнут принимать заказы на большой внедорожник Cadillac XT6. Кроме того, на четвертый квартал 2019 года намечена российская премьера компактного кроссовера Cadillac XT4.

Отметим, что последняя новинка была впервые представлена публике в марте текущего года. Автомобиль создан на платформе компактного SUV и получил двухлитровый мотор с турбонаддувом, в котором использованы технологии, повышающие эффективность, в том числе и Active Fuel Management (система отключения цилиндров), и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач с системой Electronic Precision Shift следующего поколения.

Кроссовер Cadillac XT4 обладает просторным салоном и максимальным объемом багажного отделения со сложенным задним сиденьем — 1385 л.

Российские цены на новинки появятся ближе к старту продаж.

В сентябре этого года эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали подорожание ряда моделей автомобилей Cadillac: производитель повысил цены на сумму от 50 тыс. до 400 тыс. рублей.