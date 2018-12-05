Адвокат Януковича заявил о тяжелой болезни своего подзащитного

Экс-президент Украины Виктор Янукович не сможет даже дистанционно принять участие в заседании суда в Киеве по обвинению в государственной измене. Его адвокат Александр Горошинский 5 декабря заявил, что политик по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем.

По заключению медиков, сказал Горошинский, его клиент в настоящее время тяжело болен.

«Медцентр сообщает, что режим не предусматривает проведения каких-либо мероприятий, не связанных с процессом лечения. Таким образом, невозможна видеосвязь с Януковичем, который находится на лечении», — цитирует адвоката «РИА Новости».

При этом Горошинский отметил, что сам экс-глава Украины заявил о желании свидетельствовать по делу.

Янукович был госпитализирован в НИИ Склифосовского в Москве еще 16 ноября, а позже был переведен в частную клинику. Тогда адвокат заявил, что его клиент не может самостоятельно двигаться, лечение займет 2–3 недели. По этой причине, суд в Киеве уже переносил последнее слово экс-президента страны с 19 ноября на 5 декабря.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014 года на фоне массовых акций протеста в столице и других украинских городах, которые завершились насильственной сменой власти.

В результате тех событий политик был свергнут с должности. Новое руководство Украины обвинило его в создании преступной организации, злоупотреблении властью и госизмене, возбудив против Януковича уголовное дело.

9 августа 2018 года Печерский районный суд Киева постановил задержать экс-президента и доставить его в столицу, но уже по делу о давлении на Украинскую церковь.