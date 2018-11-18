Янукович из-за госпитализации не сможет выступить в суде с последним словом

Экс-президент Украины Виктор Янукович, попавший в больницу в Москве, не сможет выступить с последним словом по делу о госизмене в Оболонском суде Киева. Защита намерена ставить вопрос о переносе суда, сообщил адвокат Александр Горошинский.

«Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом», — цитирует Горошинского ТАСС.

Юрист добавил, что есть ряд других оснований для переноса. В частности, он еще не прошел регистрацию в качестве адвоката в России, что в соответствии с процедурой необходимо для организации выступления Януковича. Кроме того, защита заявляла ходатайство о допросе еще одного свидетеля — экс-министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого.

Ранее 18 ноября Горошинский подтвердил госпитализацию Януковича. По его словам, экс-президент попал в одну из московских клиник 16 ноября.

«Есть предположения о наличии у него травмы колена и позвоночника, пока не могу точно раскрывать диагноз, но я лично видел, что человек не может передвигаться», — сказал он.

СМИ сообщали, что мужчина, похожий на Януковича, госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, а затем переведен в частную клинику. В справочной службе института подтвердили, что он действительно поступил в больницу и выписан в тот же день после оказания помощи.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го на фоне массовых акций протеста, которые завершились госпереворотом в стране. Новая украинская власть обвинила экс-главу государства в создании преступной организации, злоупотреблении властью и госизмене, возбудив против него уголовное дело. Он участвует в заседаниях по видеосвязи.