Склад с бумажной продукцией загорелся в Санкт-Петербурге
Склад с бумажной продукцией загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщили в региональном главке МЧС, возгорание произошло на улице Латышских Стрелков, дом 29.
В ликвидации пожара участвуют четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Данных о пострадавших не поступало.
27 ноября возгорание произошло на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге.
Огонь распространился на третьей и четвертой палубах, площадь пожара составила 300 кв. м. Пострадали два человека.