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Склад с бумажной продукцией загорелся в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Склад с бумажной продукцией загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в региональном главке МЧС, возгорание произошло на улице Латышских Стрелков, дом 29.

В ликвидации пожара участвуют четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Данных о пострадавших не поступало.

27 ноября возгорание произошло на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге.

Огонь распространился на третьей и четвертой палубах, площадь пожара составила 300 кв. м. Пострадали два человека.

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