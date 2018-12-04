Мошенники дважды обманули ветерана ВОВ в Петербурге
В Петербурге аферисты дважды обманули ветерана Великой Отечественной войны и его жену. Добычей мошенников стали почти 2 млн рублей, супруги обратились в полицию. Министр внутренних дел России взял ход расследования под личный контроль.
В Петербурге аферисты дважды обманули ветерана Великой Отечественной войны и его жену. Добычей мошенников стали почти 2 млн рублей, супруги обратились в полицию. Министр внутренних дел России взял ход расследования под личный контроль.