Россия представила событийные возможности регионов на IBTM World 2018

Более 2,5 тыс. специалистов международной индустрии встреч посетили национальную экспозицию регионов России RUSSIA OPEN TO THE WORLD на всемирной выставке IBTM World-2018 в Барселоне. Об этом информирует фонд «Росконгресс», выступающий одним из организаторов мероприятия.

Мероприятие проходило с 27 по 29 ноября в комплексе Fira Gran Via. Помимо фонда, организатором российского коллективного стенда выступило Национальное конгресс-бюро.

«С точки зрения организации и проведения международных событий Россия уверенно заняла свою нишу в глобальном событийном пространстве. Это показывает как результаты уже проведенных в стране мероприятий за последние пять лет, так и итоги участия России в международных проектах за рубежом», — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

Вместе с тем директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев отметил, что отличительной особенностью российского стенда стала презентация не отдельных компаний-участников, а комплекса событийных возможностей в сфере отдельного региона. Этот подход, по его словам, позволил представить Россию как надежного и уверенного участника мировой индустрии встреч.

За три дня на российском стенде состоялись 33 презентации событийных возможностей крупнейших городов РФ, а российские компании провели 670 деловых встреч.