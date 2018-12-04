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Россия представила событийные возможности регионов на IBTM World 2018

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Фото: Национальное конгресс-бюро
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Более 2,5 тыс. специалистов международной индустрии встреч посетили национальную экспозицию регионов России RUSSIA OPEN TO THE WORLD на всемирной выставке IBTM World-2018 в Барселоне. Об этом информирует фонд «Росконгресс», выступающий одним из организаторов мероприятия.

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Мероприятие проходило с 27 по 29 ноября в комплексе Fira Gran Via. Помимо фонда, организатором российского коллективного стенда выступило Национальное конгресс-бюро.

«С точки зрения организации и проведения международных событий Россия уверенно заняла свою нишу в глобальном событийном пространстве. Это показывает как результаты уже проведенных в стране мероприятий за последние пять лет, так и итоги участия России в международных проектах за рубежом», — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

Вместе с тем директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев отметил, что отличительной особенностью российского стенда стала презентация не отдельных компаний-участников, а комплекса событийных возможностей в сфере отдельного региона. Этот подход, по его словам, позволил представить Россию как надежного и уверенного участника мировой индустрии встреч.

За три дня на российском стенде состоялись 33 презентации событийных возможностей крупнейших городов РФ, а российские компании провели 670 деловых встреч.

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