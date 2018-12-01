Российская глубина: где увидеть настоящую страну

Кенозерский национальный парк был создан в Архангельской области в 1991 году с целью сохранения многовековой истории и культуры Русского Севера. Главная достопримечательность этого места — система озер. Самое крупное и причудливое по форме — Кенозеро с высокими берегами и песчаными пляжами. Раньше по Кенозеру и одноименной реке пролегал путь из Онежского озера к Северной Двине, поэтому на его берегах встречаются многочисленные неолитические стоянки, деревянные сооружения, множество других исторических памятников. Здесь обитает 263 вида птиц, 50 видов млекопитающих, пять видов земноводных и четыре вида рептилий. В водоемах парка водится два вида миног и 27 видов рыб, местная флора насчитывает 534 вида, в том числе орхидных, большая часть которых включена в Красную книгу. В парке есть девять экологических троп, семь экскурсионных маршрутов, 114 туристических стоянок, в том числе для пикников, два пункта аренды велосипедов, восемь смотровых площадок, 16 музеев
На весь экран
Фото: Global Look Press/Sergey Smirnov
Музей-заповедник «Кижи», расположенный на одноименном острове в Онежском озере, — памятник традиционной крестьянской культуры Русского Севера. Здесь собраны памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, входящий в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Здесь организована демонстрация крестьянских ремесел и промыслов, а также фольклорных обрядов. Экскурсии проводятся на восьми языках
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Этнографический маршрут «Стойбище оленеводов» проходит в 100-километровой зоне города Нарьян-Мар и включает в себя катание на снегоходе, на оленьей упряжке, наблюдение за стадом полудиких оленей, посещение чума ненцев с дегустацией традиционных блюд
На весь экран
Фото: Depositphotos/Alen Laguta
Комплекс «Атамань» в Краснодарском крае, на берегу Таманского залива Черного моря, — это настоящая казачья станица под открытым небом. Она расположена на территории археологического памятника — некрополя городища «Гермонасса-Тмутаракань». Считается, что именно здесь началась история современной Кубани, когда 25 августа 1792 года здесь высадились первые казаки. Комплекс состоит из нескольких улиц с хатами казаков, подворьями сапожника, цирюльника, гончара, ткача, шорника, мельницей, школой, пожарной частью, часовней
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Этническая деревня «Пимчах» — родовая община ительменов, одной из коренных народностей полуострова Камчатка. В лесу у подножия горы Острая расположилась экспозиция летних и зимних жилищ местных жителей с предметами быта и тотемным холмом. Здесь предлагаются разнообразные экскурсионные программы в самой деревне и ее окрестностях. Во время восхождения на сопку Острая встречаются два водопада, а с вершины открывается панорама с видом на Тихий океан, Авачинскую бухту, Голубые озера и Петропавловск-Камчатский. В деревне могут посмотреть на древние обряды местных шаманов, пройти мастер-класс по этническим танцам, изготовить традиционные сувениры, собрать лекарственные травы
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Музей-заповедник «Шушенское» — исторически сложившаяся центральная часть сибирского села конца ХIХ — начала ХХ века. Из 29 расположенных здесь домов 23 — подлинные, построенные в конце XIX столетия. Здесь воссозданы условия жизни сибиряков, отражены основные занятия крестьян, показаны подсобные промыслы и ремесла. В двух домах, где квартировал в годы ссылки Ленин, сохраняется мемориальная обстановка. Большой популярностью пользуются фольклорно-развлекательные программы «Сибирские посиделки», «Зимние святки», «К нам на чай», включающие выступления художественных коллективов музея-заповедника. Ежегодно проводятся межрегиональные народные гулянья «Широкая Масленица» и «Троица в деревне»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Историко-культурный заповедник «Аркаим» на юге Челябинской области, у слияния рек Большая Караганка и Утяганка, — древнее укрепленное поселение, обнаруженное археологической экспедицией в 1987 году. Основные объекты этнографического туризма — «Дом и усадьба Оренбургского казака» (владение Долгополовых, живших в поселке Варламово на рубеже XIX-XX веков) и памятник промышленной архитектуры «Ветряная мельница», а также фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим», который посещает около 5 тыс. гостей
На весь экран
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Этнографический маршрут «В гостях у староверов» познакомит гостей с традициями и культурными ценностями старообрядцев Тарбагатайского района Республики Бурятия. Программа включает посещение села Тарбагатай, одного из центров старообрядческой культуры Сибири и России, и старообрядческого села Десятниково, являющегося с 2016 года членом Ассоциации самых красивых деревень России. Во время посещения дома-усадьбы туристы имеют возможность осмотреть подворья с банями, амбарами, надворными постройками, принять участие в различных мастер-классах, играх и хороводах, познакомиться с песенным творчеством народного фольклорного коллектива, покататься на лошадях
На весь экран
Фото: Global Look Press/Konstantin Kokoshkin
Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» — один из древнейших русских городов, центр кривичского населения, наряду со Смоленском и Полоцком. В старинной усадьбе конца XIX — начала XX века, принадлежавшей семье Кюлаотс, располагается единственный в России Государственный музей малого финно-угорского народа сето. Здесь занимаются воссозданием и сохранением традиционных ремесел сето, таких как плетение и ткачество поясов, вязание на спицах варежек, гольфов, носков с национальными узорами-оберегами, ткачество на стане, вязание кружева крючком. Особое внимание уделяется блюдам национальной кухни, разработаны интерактивные программы «Кухня бабушки Кюлаотс» и «Зима в королевстве Сетомаа», участие в которых ежегодно принимают сотни человек. В музее-усадьбе возделывается огород с традиционными для сето культурами — зерновыми, льном, репой
На весь экран
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
«Малые Корелы» — крупнейший в России музей деревянного зодчества под открытым небом. На территории площадью 140 га в Архангельской области сосредоточены 120 разноплановых строений — церквей, часовен, колоколен, крестьянских усадеб, мельниц, амбаров, построенных в XVI — начале XX века. При музее работает фольклорно-этнографический театр «Новица», который участвует в проведении праздничных и свадебных обрядов. Летом в домах работают народные мастера, демонстрирующие традиционные ремесла Русского Севера
На весь экран
Фото: ТАСС/Дмитрий Беркут
Этномир в Калужской области — это не только этнографический музей, но и огромный парк развлечений, где программа меняется каждый день. В этнопарке проводятся различные тематические фестивали, а на Масленицу и Новый год устраиваются грандиозные народные гулянья. Здесь можно примерить национальные костюмы, освоить разные необычные ремесла, купить сувениры, сделать что-то полезное своими руками, попробовать блюда национальной кухни разных стран, покататься в парке аттракционов
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
В городе Гаврилов-Ям Ярославской области расположен Музей ямщика. Он находится в хозяйственной постройке городской усадьбы купца Локалова конца XIX века и включает три экспозиции: конные снаряжения и сани, гостевой двор ямской службы, «подызбица» (подвальное помещение). Общая тематика музея — история ямской гоньбы на Руси. В музее проводятся экскурсии и различные интерактивные программы, мастер-классы по работе с тканью, лыком, соломой, тестом. Ежегодно в сентябре в музее проводится детский туристический праздник «День ямщицкого картуза»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Саамская деревня «Самь-Сыйт» на Кольском полуострове — музей под открытым небом. Экскурсии включают знакомство с историей и бытом саами, приобщение к национальной культуре: кухня, игры, традиционная одежда и обряды, олени, снегоходы, рыбалка, древние тотемы, вигвамы. В комплекс входят национальные жилища саамов, гостевой дом с баней, загоны для оленей, хозяйственные постройки. На территории также имеется контактный зоопарк, в котором можно познакомиться с животным миром саами: оленями, лосем, хаски, лисами, песцами и кроликами. Кафе «Петроглифы» предлагает традиционные блюда саамской кухни, «лим» (уха из семги), «пудзе вэнч» (оленина с гарниром), безалкогольный саамский напиток «пакула», ловозерский хлеб
На весь экран
Фото: Depositphotos/Boris Breytman
Архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семенково» — реконструкция жизни и уклада северной вологодской деревни конца XIX — начала XX века. Здесь представлены 11 домов, 35 хозяйственных построек — амбары, ледники, колодцы, бани, мельницы, интерьерные экспозиции: «Крестьянский быт», «Основные занятия крестьян», «Правильная охота», «Быт зажиточного крестьянства», «Сельская школа», проходят выставки, посвященные рыболовству и маслоделию на Русском Севере, вологодской ярмарке. В крестьянских домах открыты экспозиции, воссоздающие интерьеры крестьянского жилища. При музее работают мастерские, фольклорно-этнографический театр
На весь экран
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
В историко-этнографическом и архитектурном музее-заповеднике «Старая Сарепта» Волгоградской области проходит маршрут «Этнографическая мозаика», который знакомит с историей и традициями народов Нижнего Поволжья. Он пролегает мимо дома сарептского аптекаря, избы русского крестьянина Нижнего Поволжья, жилищ татарского крестьянина и немецкого колониста, калмыцкой кибитки конца XIX — начала XX века. Гастрономический тур в Сарепту даст возможность самим приготовить блюда немецкой, русской, калмыцкой национальной кухни
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.