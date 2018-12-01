Российская глубина: где увидеть настоящую страну

Кенозерский национальный парк был создан в Архангельской области в 1991 году с целью сохранения многовековой истории и культуры Русского Севера. Главная достопримечательность этого места — система озер. Самое крупное и причудливое по форме — Кенозеро с высокими берегами и песчаными пляжами. Раньше по Кенозеру и одноименной реке пролегал путь из Онежского озера к Северной Двине, поэтому на его берегах встречаются многочисленные неолитические стоянки, деревянные сооружения, множество других исторических памятников. Здесь обитает 263 вида птиц, 50 видов млекопитающих, пять видов земноводных и четыре вида рептилий. В водоемах парка водится два вида миног и 27 видов рыб, местная флора насчитывает 534 вида, в том числе орхидных, большая часть которых включена в Красную книгу. В парке есть девять экологических троп, семь экскурсионных маршрутов, 114 туристических стоянок, в том числе для пикников, два пункта аренды велосипедов, восемь смотровых площадок, 16 музеев