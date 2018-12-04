СМИ сообщили об исчезновении китайского ученого после опытов над ДНК детей

Китайский генетик Хэ Цзянькуй, заявивший о рождении близнецов с модифицированной ДНК, пропал без вести, сообщает газета South China Morning Post 4 декабря.

«Ученый выступил с презентацией на прошлой неделе в Гонконге. После этой конференции его местонахождение неизвестно», — пишет издание.

26 ноября Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о появлении на свет первых в истории человечества генно-модифицированных девочек. Он утверждал, что организм близняшек сможет противостоять заражению ВИЧ, над борьбой с которым китаец работал.

После выступления ученый подвергся серьезной критике как со стороны коллег, так и со стороны властей, которые приостановили все исследования в данной области и инициировали расследование. Тогда же появилась информация о задержании генетика.

23 октября сообщалось, что в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проходит клинические испытания новый препарат для антиретровирусной терапии. Эксперты считают, что новая форма препарата будет стимулом для пациентов соблюдать схему лечения, а также позволит снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт ВИЧ-положительных пациентов и уменьшить количество побочных эффектов.