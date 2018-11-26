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Китайский ученый заявил об изменении ДНК эмбриона

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Thomas Kroeger
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Китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что он изменил ДНК эмбриона, об этом 26 ноября сообщает Associated Press.

По данным агентства, ученый внес изменения в эмбрионы семи пар во время прохождения репродуктивного лечения. На данный момент лишь одна беременность стала удачной и принесла результаты: в ноябре с измененным ДНК родились две девочки-двойняшки. Как отмечает сам ученый, он попытался привить родившимся детям способность противостоять заражению ВИЧ и СПИД.

Агентство уточняет, что в проводимом ученым эксперименте все отцы имели ВИЧ, в то время как матери были здоровы. Цзянькуй добавил, что при эффективном лечении ВИЧ-заболевание может сдерживаться и не инфицировать ребенка. Однако эксперимент ученого направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения в будущем.

Специалист проводил опыты по изменению генов на мышах, обезьянах и эмбрионах человека в лаборатории в течении нескольких лет. Данные его исследований пока не опубликованы в научных изданиях для проверки другими компетентными лицами.

23 октября сообщалось, что в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проходит клинические испытания новый препарат для антиретровирусной терапии. Эксперты считают, что новая форма препарата будет стимулом для пациентов соблюдать схему лечения, а также позволит снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт ВИЧ-положительных пациентов и снизить количество побочных эффектов.

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