Ученые назвали причину асимметрии тел людей и животных

Американские и французские ученые обнаружили белок, который отвечает за асимметричность тел у людей и животных. Об этом сообщается в одной из публикаций журнала Sience.

В ходе совместных исследований ученые выявили белок Myosin 1D, который на клеточном уровне оказывает воздействие на разных уровнях и способствует асимметрии клеток и переносит этот эффект на поведение.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», опыты проводились на мухах-дрозофилах, так как у них дыхательная трахея является симметричным органом. Ученые выработали у мух белок Myosin 1D, чтобы их трахея начала закручиваться и в дальнейшем это отразилось на их движении.

Исследователи планируют и дальше заниматься изучением белка, чтобы выявить его влияние не только на анатомию, но и на психологию более обширно.

23 ноября стало известно, что биологи из австралийского Квинслендского университета изучили сотни записей песен горбатых китов и выяснили, что их звучание усложняется со временем, переживая культурную революцию, а затем песни резко сменяются на новые и простые, набирая популярность.