Грузовой поезд столкнулся с иномаркой на Сахалине

На Сахалине водитель Toyota Camry выехал на железнодорожный переезд перед близко идущим грузовым составом, в результате чего поезд врезался в иномарку. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Авария произошла в понедельник, 3 декабря, на 36-м км перегона Южно-Сахалинск–Христофоровка. Перед грузовым составом на пути выехала Toyota Camry. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От удара автомобиль отбросило за габариты пути, пишет ИА SakhalinMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. На график движения пассажирских поездов авария не повлияла.

В 2018 году данный инцидент является уже шестым дорожно-транспортным происшествием на переездах полигона Сахалинского территориального управления Дальневосточной железной дороги. Причиной всех происшествий стало нарушение водителями правил дорожного движения.