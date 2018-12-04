Европейский суд позволил Британии в одностороннем порядке отменить Brexit

Европейский суд позволил Великобритании в одностороннем порядке отменить Brexit. Об этом 4 декабря сообщил советник Европейского суда в Люксембурге Мануэль Кампоса Санчес-Бордона.

Об этом он заявил после того, как группа шотландских политиков задала вопрос о праве Лондона остановить процесс выхода из Евросоюза (ЕС).

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза состоялся в июне 2016 года, и большинство подданных королевства одобрили его.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.

25 ноября страны ЕС утвердили соглашение с Лондоном по Brexit.