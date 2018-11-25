Премьер Чехии назвал траурным день подписания соглашения о Brexit

Глава кабинета министров Чехии Андрей Бабиш назвал траурным для европейцев день подписания соглашения представителями Евросоюза о выходе Великобритании из объединения.

«Текст соглашения составляет 585 страниц, а переговоры о нем велись 524 дня», — приводит слова политика 25 ноября «РИА Новости».

Ранее в воскресенье лидеры 27 стран Евросоюза утвердили со своей стороны соглашение с Великобританией о Brexit, после этого Европейский совет постановил обеспечить вступление договора в силу 30 марта.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, комментируя соглашение, что конституционный статус Гибралтара после Brexit не изменится, и попросила британцев поддержать сделку с ЕС.

24 ноября Мэй отметила, что Лондону и Брюсселю удалось договориться о распространении действия переходного периода на Гибралтар, однако подчеркнула, что власти страны не откажутся от позиции суверенитета Великобритании над этой заморской территорией.