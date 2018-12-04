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Православный фестиваль «Русское сердце» примут Тверь и Калязин

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Показ фильмов в рамках православного фестиваля «Русское сердце» состоится в Твери и Калязине. Он приурочен к празднованиям 700-летия подвига Великого князя Михаила Тверского. Фестиваль откроется 7 декабря.

Как уточняют «Тверские ведомости», зрители смогут посмотреть ленты в программе игрового кино, короткометражки и документальные фильмы. А между просмотрами будут проходить встречи с режиссерами, членами съемочных групп, обсуждения увиденного, круглые столы и пресс-конференции.

Просмотры состоятся 7–9 декабря в Тверском областном доме народного творчества и 15–16 декабря в ДК города Калязина. В работе форума примут участие в том числе Морад Абдель Фаттах, оператор-постановщик фильма «Непрощенный», Юлия Горбачевская, автор сценария и режиссер-постановщик ленты «Прости нас, Юшка!», и Евгения Опельянц, оператор-постановщик фильма «Врач».

Ранее сообщалось о том, что 4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля Божественную литургию совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках празднования 700-летия со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского.

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