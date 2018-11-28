Прямой эфир

Более 150 млн рублей собрали на ремонт собора XVII века в Твери

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На строительство Спасо-Преображенского собора в Твери, который воссоздают по чертежам XVII века, собрали более 150 млн рублей пожертвований. Об этом ТАСС сообщили в благотворительном фонде «Собор». Уже 5 декабря там планируется провести Божественную литургию в честь 700-летия со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского.

«Тверские ведомости» пишут, что в этот же день в Москве запланированы мероприятия, посвященные годовщине подвига Михаила Тверского. Так, в Российском историческом обществе откроется выставка заслуженного художника России Людмилы Юга. На ней представят серию иллюстраций к «Повести о Михаиле Ярославиче Тверском» и «Житию Анны Кашинской».

В праздничных мероприятиях планируется участие членов Президиума Совета Российского исторического общества, представители Госдумы, главы московских музеев, а также деятели культуры и искусства.

А 4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля Божественную литургию совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее сообщалось о том, что 30 ноября в Тверском областном Доме народного творчества пройдет первый Открытый областной православный кинофестиваль «Колокол света». Его проведение приурочено к 700-летию подвига Михаила Тверского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксклюзивные качели появились на бульваре в Твери
Жителей Твери пригласили поучаствовать в математическом флешмобе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017