Более 150 млн рублей собрали на ремонт собора XVII века в Твери

На строительство Спасо-Преображенского собора в Твери, который воссоздают по чертежам XVII века, собрали более 150 млн рублей пожертвований. Об этом ТАСС сообщили в благотворительном фонде «Собор». Уже 5 декабря там планируется провести Божественную литургию в честь 700-летия со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского.

«Тверские ведомости» пишут, что в этот же день в Москве запланированы мероприятия, посвященные годовщине подвига Михаила Тверского. Так, в Российском историческом обществе откроется выставка заслуженного художника России Людмилы Юга. На ней представят серию иллюстраций к «Повести о Михаиле Ярославиче Тверском» и «Житию Анны Кашинской».

В праздничных мероприятиях планируется участие членов Президиума Совета Российского исторического общества, представители Госдумы, главы московских музеев, а также деятели культуры и искусства.

А 4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля Божественную литургию совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее сообщалось о том, что 30 ноября в Тверском областном Доме народного творчества пройдет первый Открытый областной православный кинофестиваль «Колокол света». Его проведение приурочено к 700-летию подвига Михаила Тверского.