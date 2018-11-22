Эксклюзивные качели появились на бульваре в Твери

В Твери на бульваре Радищева завершены работы по установке и монтажу эксклюзивных парковых качелей и велопарковки. Они начались около недели назад. 16 ноября монтажники установили опору на бетонное основание, а сегодня, 22 ноября, качели повесили на опоры.

Все объекты выполнены в стилистике зоны отдыха. Их высота — более 3 м, ширина — свыше 4 м. Узел соединения стоек с фундаментом закрыт цоколями из художественного чугунного литья. У качелей два посадочных места. Велопарковка вмещает четыре велосипеда. Она смонтирована из литых чугунных элементов и трубного стального проката.

Как отмечают «Тверские ведомости», на установку качелей и велопарковки из городского бюджета выделили около 798 тыс. рублей. Церемония приемки объектов запланирована на завтра, 23 ноября, но пользоваться ими можно уже сейчас.

Благоустраивать бульвар Радищева начали несколько лет назад. Сначала привели в порядок участок от Тверского проспекта до улицы Трехсвятской. В 2017 году обустроили общественную зону от Тверского проспекта в сторону Свободного переулка. Это делается в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В эти дни в Твери проходит III Форум сельской молодежи Центрального федерального округа. Его основная тема — развитие агротуризма.