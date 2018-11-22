Прямой эфир

Эксклюзивные качели появились на бульваре в Твери

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Твери на бульваре Радищева завершены работы по установке и монтажу эксклюзивных парковых качелей и велопарковки. Они начались около недели назад. 16 ноября монтажники установили опору на бетонное основание, а сегодня, 22 ноября, качели повесили на опоры.

Все объекты выполнены в стилистике зоны отдыха. Их высота — более 3 м, ширина — свыше 4 м. Узел соединения стоек с фундаментом закрыт цоколями из художественного чугунного литья. У качелей два посадочных места. Велопарковка вмещает четыре велосипеда. Она смонтирована из литых чугунных элементов и трубного стального проката.

Как отмечают «Тверские ведомости», на установку качелей и велопарковки из городского бюджета выделили около 798 тыс. рублей. Церемония приемки объектов запланирована на завтра, 23 ноября, но пользоваться ими можно уже сейчас.

Благоустраивать бульвар Радищева начали несколько лет назад. Сначала привели в порядок участок от Тверского проспекта до улицы Трехсвятской. В 2017 году обустроили общественную зону от Тверского проспекта в сторону Свободного переулка. Это делается в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В эти дни в Твери проходит III Форум сельской молодежи Центрального федерального округа. Его основная тема — развитие агротуризма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Твери пригласили поучаствовать в математическом флешмобе
В Твери составляют проекты зон отдыха

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017