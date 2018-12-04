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В США назвали Су-57 слишком дорогим для России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские военные получат небольшое число истребителей пятого поколения Су-57, что может сделать самолет лишь звездой СМИ, но не сыграет никакой роли в военной стратегии Москвы. Такие выводы сделал обозреватель американского журнала The National Interest, комментируя ролик Минобороны РФ, на котором показан полет четырех Су-57 на минимальной дистанции.

Эффективная малозаметность: на что способен Су-57
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Видео было опубликовано в ноябре. Не представленных ведомством кадрах один из истребителей выполнил фигуру высшего пилотажа «кленовый лист».

Журналист пишет, что Су-57 красив, однако столь выразительная съемка не делает его «более дееспособным». По мнению автора издания, для России эти истребители слишком дорогие. 

Минобороны России отказалось от серийных закупок машины из-за нехватки средств и пока получит всего 12 таких истребителей, в надежде сформировать регулярную эскадрилью в 2019 году, отмечает автор. В качестве сравнения он привел в пример американских военных, которые потратили более $60 млрд на приобретение около 180 самолетов F-22 и еще хотят выложить $400 млрд за 2300 самолетов F-35. 

«Занимательная фотосессия не может обратить вспять экономический спад и волшебным образом вызвать сотни новых истребителей-невидимок», — заключил обозреватель. 

В качестве обоснования своих слов он приводит слова аналитика Кейра Джайлса, который уверен, что отсутствие в России самолетов пятого поколения представляет собой «критический разрыв» в военном потенциале. 

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Он разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в 2010 году. 

По словам главного конструктора ОКБ Сухого Михаила Стрельца, Су-57 способен эффективно уничтожать воздушные и наземные цели и во многом превосходит американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, которые способны решать только определенные задачи.

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