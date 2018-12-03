Песков рассказал о важности многополярной модели устройства мира

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО рассказал о важности многополярной модели устройства мира.

По его словам, современный миропорядок уже не может основываться на одном или союзе двух-трех государств, даже таких крупных, как Россия, Китай и Индия. При этом он назвал важным взаимодействие этих стран, так как их интересы совпадают по самому широкому спектру тем как в международных делах, так и в отношениях между самими государствами. Это подтвердила встреча их лидеров Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди на полях недавнего саммита G20 в Аргентине.

«Все три страны выступили решительно против необоснованных протекционистских мер и односторонних ограничений, которые являются не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции в мире», — напомнил Песков. По его словам, практика такого трехстороннего взаимодействия будет продолжена, пишет «Федеральное агентство новостей».

29 ноября, накануне саммита G20 в столице Аргентины, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил об отмене запланированных с российским коллегой переговоров. Свое решение он увязал с недавним инцидентом в Керченском проливе, во время которого украинские корабли вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками. В ходе саммита президенты коротко пообщались и Путин изложил главе Белого дома свое видение инцидента в Черном море.

3 декабря Трамп сделал очередную публикацию в Twitter. Он выразил уверенность в том, что в будущем ему удастся обсудить прекращение гонки вооружений вместе с лидерами России и Китая.