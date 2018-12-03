В Госдуме оценили желание Трампа обсудить с РФ и КНР необходимость разоружения

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин положительно оценил желание президента США Дональда Трампа обсудить с лидерами России и Китая — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином — необходимость разоружения.

«Конечно, мы приветствуем данное намерение, мы всегда заявляли и заявляем, что мы против различного рода гонки вооружений», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Швыткин отметил, что слова главы Белого дома зачастую не совпадают с делами — в частности, заявления Трампа о намерении США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и его отказ от встречи с Путиным на полях саммита G20, в ходе которой они должны были обсудить этот вопрос.

3 декабря президент США сделал очередную публикацию в Twitter. Он выразил уверенность, что в будущем ему удастся обсудить прекращение гонки вооружений вместе с лидерами России и Китая.

20 октября Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из ДРСМД. Американская сторона обвинила РФ в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, указав, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.

29 ноября, накануне саммита G20 в столице Аргентины, президент США на своей странице в Twitter сообщил об отмене запланированных с российским коллегой переговоров. Свое решение он увязал с недавним инцидентом в Керченском проливе, во время которого украинские корабли вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками. В ходе саммита президенты коротко пообщались и Путин изложил Трампу свое видение инцидента в Черном море.