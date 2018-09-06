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Министр внутренней безопасности США признала многополярность мира

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Расстановка сил на международной арене меняется, и однополярность Америки уходит в прошлое. Ряд стран хотят подорвать позиции США и продвинуть свои собственные интересы. Об этом министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила во время выступления с программной речью в Университете имени Джорджа Вашингтона в американской столице 5 сентября, сообщает ТАСС.

Глава министерства внутренних дел подчеркнула рост влияния на мировой арене «враждебно настроенных по отношению к США государств».

«В действительности угрозы США со стороны зарубежных противников находятся на самом высоком уровне за период после холодной войны. Такие страны, как Китай, Иран, Северная Корея и Россия, готовы использовать все элементы национальной мощи — финансовые, торговые, в киберпространстве, шпионаж, информационные операции и многое другое, чтобы подорвать наши позиции и продвинуть собственные интересы», — считает она.

В июле Нильсен заявляла, что российские спецслужбы используют соцсети, чтобы посеять в американском обществе раздор.

Термин «однополярный момент» впервые использовал в своей одноименной статье влиятельный американский политический комментатор Чарльз Краутхаммер. В своей работе в 1990 году он предрекал США стать единственной супердержавой.

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