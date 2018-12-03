Компания Space X запустила ракету с 64 малыми спутниками

Американская компания SpaceX 3 декабря осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с 64 малыми спутниками на борту. Трансляция запуска ведется на официальном сайте компании.

Falcon-9 стартовала с космодрома в Калифорнии в 13:34 (21:34 по мск). На ее борту находятся 64 малых спутника, которые принадлежат компаниям и правительственным структурам из 17 стран, включая Минобороны США, космические организации и коммерческие компании, а также музеи и университеты.

Ракета-носитель доставит аппараты на орбиту на высоту 575 километров, передает «РИА Новости». Отмечается, что первая ступень Falcon-9 совершает уже третий старт: компания планирует посадить ее на платформу в Тихом океане для возможного четвертого запуска.

Накануне сообщалось, что SpaceX отменила намеченный на 2 декабря пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon-9. Перенос был связан с необходимостью дополнительной проверки двигателя второй ступени.