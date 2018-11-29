SpaceX запланировала на 2 декабря запуск ракеты с 64 спутниками для 17 стран

Американская компания SpaceX запланировала на 2 декабря запуск ракеты-носителя Falcon 9, который выведет на орбиту 64 микроспутника. Об этом компания сообщила 28 ноября.

Спутники по заказу 17 стран планируется запустить на низкую орбиту (высота 600-800 км).

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Это удешевляет пуски, поскольку позволяет использовать платформу вторично.

В октябре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что американская компания SpaceX под руководством Илона Маска демпингует на рынке пусковых услуг, чтобы выдавить с него Россию.