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SpaceX запланировала на 2 декабря запуск ракеты с 64 спутниками для 17 стран

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Paul Hennessy
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Американская компания SpaceX запланировала на 2 декабря запуск ракеты-носителя Falcon 9, который выведет на орбиту 64 микроспутника. Об этом компания сообщила 28 ноября.

Спутники по заказу 17 стран планируется запустить на низкую орбиту (высота 600-800 км).

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Это удешевляет пуски, поскольку позволяет использовать платформу вторично.

В октябре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что американская компания SpaceX под руководством Илона Маска демпингует на рынке пусковых услуг, чтобы выдавить с него Россию.

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