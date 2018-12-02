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SpaceX отложила старт ракеты-носителя

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Фото: Global Look Press/SpaceX/Twitter
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SpaceX отменила намеченный на 2 декабря пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon-9, которая должна была доставить груз для миссии Spaceflight SSO-A: SmallSat Express. Пуск должен был состояться с военно-воздушной базы Ванденберг в американском штате Калифорния.

Американская компания в своем аккаунте Twitter отметила, что перенос связан с необходимостью дополнительной проверки двигателя второй ступени. Возможно, старт будет осуществлен в понедельник, 3 декабря.

28 ноября сообщалось, что SpaceX запланировала на 2 декабря запуск ракеты-носителя Falcon 9, который выведет на орбиту 64 микроспутника. Спутники по заказу 17 стран планируется запустить на низкую орбиту (высота 600–800 км).

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Это удешевляет пуски, поскольку позволяет использовать платформу вторично.

 

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