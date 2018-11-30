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«Роскосмос» рассказал о причинах спада экспорта в 2017 году

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Госкорпорация «Роскосмос» на смогла выполнить план по экспорту за 2017 год из-за санкционного давления, падения курса рубля и демпинга цен со стороны частных американских компаний. Об этом говорится в отчете компании.

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В документе перечислены следующие причины снижения конкурентоспособности отечественной космической техники на мировом рынке: «препятствование оснащению российских космических аппаратов высококачественной импортной аппаратурой, обусловленное санкционной политикой западных государств, а также падение курса рубля по отношению к мировым валюта». Выдержку из отчета приводит «РИА Новости».

Кроме того, в «Роскосмосе» указали, что на спаде экспорта сказались демпинговые цены на пусковые услуги от частных компаний из США, в том числе выход на рынок компании SpaceX, осуществляющей запуски ракет-носителей Falcon.

При этом в отчете указано, что за год «Роскосмос» добился увеличения чистой прибыли в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом, она составила 4,191 млрд рублей.

28 ноября в пресс-службе «Роскосмоса» назвали срок реализации российской программы освоения Луны — она будет проходить в несколько этапов до 2040 года.

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