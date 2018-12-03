Песков рассказал детали о контактах Кремля с бывшим адвокатом Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью заявления о якобы оказываемом Россией влиянии на президента США Дональда Трампа. Об этом официальный представитель Кремля заявил 3 декабря на встрече со студентами МГИМО.

«Конечно, это чушь, что Россия имеет какое-то влияние на Трампа», — подчеркнул Песков, сравнив расследование в США «российского дела» с охотой на ведьм, которых не существует.

Пресс-секретарь президента РФ поделился со студентами содержанием письма экс-юриста Дональда Трампа Майкла Коэна, которое получили в Кремле в январе 2016 года. По его словам, в послании Коэн заявлял, что хочет установить контакт с бывшим руководителем администрации президента РФ Сергеем Ивановым и наладить деловые контакты с Москвой, чтобы построить «Трамп-тауэр».

«Мы получаем огромное количество аналогичных обращений — это инвесторы, предприниматели, журналисты — из самых разных стран мира. Мы стараемся реагировать», — цитирует его ТАСС. Тем не менее Песков пояснил, что после этого сотрудники администрации связались с Коэном и объяснили, что «администрация президента дома не строит», а также порекомендовали выстраивать деловые связи на бизнес-форумах. По словам пресс-секретаря, больше Кремль не контактировал с Коэном.

«Теперь представьте себе, что вокруг этого комиссия работает, прокурор работает, ФБР работает, тратятся десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков», — заметил официальный представитель Кремля.

30 ноября президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в том, что он якобы вкладывал деньги в проект строительства небоскреба «Трамп-тауэр» в Москве.