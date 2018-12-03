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Песков обозначил сроки послания Путина к Федеральному собранию

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин не будет до Нового года выступать с посланием к Федеральному собранию. Об этом 3 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Обращение главы государства к парламенту состоится в 2019 году, подчеркнул пресс-секретарь президента.

В последний раз Путин выступал с обращением к парламенту 1 марта 2018 года.

Практику подобных посланий в России ввел президент Борис Ельцин, впервые выступив перед парламентом 24 февраля 1994 года. Он в общей сложности представил шесть посланий Федеральному собранию.

Действующий президент России обращался к парламенту 14 раз, уточняет НСН.

Ранее, 19 ноября, Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в декабре.

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