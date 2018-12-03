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Путин утвердил новый состав СПЧ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий документ опубликован в понедельник, 3 декабря, на сайте Совета.

«Утвердить прилагаемый состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека», —говорится в документе.

В состав СПЧ вошел 51 человек. Михаил Федотов сохранил пост председателя совета.

В ноябре газета «Ведомости» сообщала, что до конца года в СПЧ ожидаются серьезные ротации — сменится до половины членов совета. Эту информацию изданию подтвердили несколько источников в самом СПЧ.

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