Путин утвердил новый состав СПЧ

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий документ опубликован в понедельник, 3 декабря, на сайте Совета.

«Утвердить прилагаемый состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека», —говорится в документе.

В состав СПЧ вошел 51 человек. Михаил Федотов сохранил пост председателя совета.

В ноябре газета «Ведомости» сообщала, что до конца года в СПЧ ожидаются серьезные ротации — сменится до половины членов совета. Эту информацию изданию подтвердили несколько источников в самом СПЧ.