В Кремле обозначили сроки ежегодной пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пресс-конференция будет в декабре традиционно, этот традиционный формат сохранится», — цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что срок оглашения послания президента Федеральному собранию пока не определен, но скорее всего, оно состоится уже в следующем году.

«Сроков проведения послания пока нет, они скоро будут определены. При этом нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже. И я бы сказал, что, скорее всего, оно состоится уже в следующем году», — пояснил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента не исключил, что Путин посетит очередной съезд партии «Единая Россия».

«Съезд «Единой России», насколько я знаю, действительно готовится, и нельзя исключать, что Владимир Путин примет участие», — отметил Песков.

Ранее, 19 ноября, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и американского лидера Дональда Трампа в Аргентине на саммите «большой двадцатки» в конце ноября.