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Путин посетил Псково-Печерский монастырь

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Президент России Владимир Путин прибыл в город Печоры (Псковская область) и посетил монастырь. Об этом 17 ноября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сопровождал российского лидера епископ Русской православной церкви, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Да, действительно, президент в Псковской области посетил Печоры, и с владыкой Тихоном он посетил монастырь», — цитирует пресс-секретаря «РИА Новости».

Песков добавил, что кадры посещения монастыря появятся в воскресенье.

16 ноября сообщалось, что президент посетил одну из аптек Санкт-Петербурга на фоне сообщений о проблемах с лекарственным обеспечением в городе.

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