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Путин посетил аптеку в Петербурге

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Фото: Depositphotos
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Президент России Владимир Путин после совещания по проблемам лекарственного обеспечения на санкт-петербургском заводе «Герофарм» решил посетить одну из городских аптек. Об этом 16 ноября сообщается на сайте Кремля.

Вместе с главой государства в аптеку зашли министр здравоохранения Вероника Скворцова и исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. На тот момент дежуривший провизор обслуживала покупательницу. Путин объяснил, что по пути с совещания он предложил остановиться и зайти.

После этого президент поговорил с заведующей и узнал, что в наличии в аптеке есть все жизненно важные лекарства. Она отметила, что местные жители часто закупаются лекарствами именно у них, так как здесь предложены самые низкие цены по городу.

Как сообщает «РИА Новости», пока Путин был в аптеке, у входа собрались прохожие, которых привлек президентский кортеж. Кто-то из присутствовавших пошутил: «Мы думали, что вы приболели!» Президент рассмеялся и успокоил граждан, пожелав им здоровья.

На совещании российский лидер призвал поднять систему обеспечения граждан страны лекарственными средствами на более высокий уровень, а также отметил, что запуск специальной системы мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд позволит не допустить завышения цен на медикаменты и рационально использовать бюджетные средства.

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