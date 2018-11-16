Появилось видео посещения Путиным аптеки в Санкт-Петербурге

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео посещения санкт-петербургской аптеки президентом России Владимиром Путиным. Глава государства зашел в одно из учреждений в Пушкинском районе города для проверки наличия и доступности необходимых лекарств.

«Мы тут совещались неподалеку. Мимо проезжаем, смотрим — вы работаете. Решили к вам зайти», — сообщил он провизору. Президента сопровождали министр здравоохранения Вероника Скворцова и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

После этого глава государства побеседовал с заведующей аптекой, которая рассказала, что жизненно важные лекарства всегда есть у них в наличии и учреждение пользуется высокой популярностью у местных жителей из-за низких наценок.

Ранее на совещании в Санкт-Петербурге российский лидер призвал поднять систему обеспечения граждан страны лекарственными средствами на более высокий уровень.