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Появилось видео посещения Путиным аптеки в Санкт-Петербурге

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Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео посещения санкт-петербургской аптеки президентом России Владимиром Путиным. Глава государства зашел в одно из учреждений в Пушкинском районе города для проверки наличия и доступности необходимых лекарств.

«Мы тут совещались неподалеку. Мимо проезжаем, смотрим — вы работаете. Решили к вам зайти», — сообщил он провизору. Президента сопровождали министр здравоохранения Вероника Скворцова и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

После этого глава государства побеседовал с заведующей аптекой, которая рассказала, что жизненно важные лекарства всегда есть у них в наличии и учреждение пользуется высокой популярностью у местных жителей из-за низких наценок.

Ранее на совещании в Санкт-Петербурге российский лидер призвал поднять систему обеспечения граждан страны лекарственными средствами на более высокий уровень.

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